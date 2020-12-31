Valilik duyurdu: 29 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 29 kırsal bölgenin 01-16 Ocak tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada ilan edilen bölgeler şunlar:

Tunceli merkeze bağlı Bali DeresiKutu DeresiBaylık köyü bölgesÇığırlı Yaylası bölgesiKarameşe bölgesiTapan Tepe bölgesiKurutlu Mahallesi bölgesiVezgür Tepe bölgesiYakacık Mahallesi bölgesiHozat ilçesine bağlı Ali Boğazı bölgesiKıran Deresi bölgesiBeyazdağ bölgesiOvacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesiBalkalayar bölgesiAli Geçidi Sırtı bölgesiGayrettepe Gölan YaylasıMahmutkömü tepe bölgesiAslıca köyü bölgesiSincikdağı Tepe bölgesiDoğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesiKınıkan Tepe bölgesiEğerci Mahallesi bölgesiKaradere bölgesiMaden Deresi bölgesiNazımiye Hanköy Mahallesi bölgesiDokuzkayalar bölgesiTavuklu Mahallesi-Doğantaş köyü bölgesiPülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgeleri

