Valilik açıkladı! Hatay'daki yangınla ilgili gözaltılar var
Yerleşim yerlerine sıçrayan ve söndürülemeyen yangına dair sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin olduğu açıklaması yapıldı.
GÜNDEM 10.10.2020, 19:22
Yerleşim yerlerine sıçrayan ve söndürülemeyen yangına dair sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin olduğu açıklaması yapıldı.
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olduğunu açıkladı.
Yangının henüz söndürülemediğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olduğunu açıkladı.
Yangının henüz söndürülemediğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."
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