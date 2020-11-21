Valilik açıkladı! Bağcılar'da 121 fırından 109'u standartlara uymadı

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bağcılar'da denetim yapılan 121 fırından sadece 12'sinin standartlara uyduğu ortaya çıktı. Bağcılar'daki fırınların çoğunun ekmek fiyatlarını 2 lirada satıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği tarafından yönetilen 16 ekipte 48 personelin görev yaptığı denetimlerde, 6502 sayılı Kanun'un 54. Maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fırınlarda yer alan ürünlerde; Fiyat etiketlerinin ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı ortaya çıktı. Ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10.09.2020 tarihinde ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından 16.10.2020 tarihlerinde açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde ekmeğin birçok fırında 2 liradan satıldığı görüldü, bu fırınlara gerekli cezai işlem yapıldı.

Dün Bağcılar’daki 121 fırında gramaj-fiyat denetimi yapıldı.12 fırına, kurallara uyduğu için teşekkür ettik.93 fırına, azami fiyattan pahalıya sattığı için,16 fırına fiyat etiketi olmadığı için cezai işlem uyguladık.Denetimlerimiz devam edecek.?https://t.co/d2Hwe3JWAL pic. twitter.com/HeqoywPzGV

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 21, 2020



Dün Bağcılar’daki 121 fırında gramaj-fiyat denetimi yapıldı.12 fırına, kurallara uyduğu için teşekkür ettik.93 fırına, azami fiyattan pahalıya sattığı için,16 fırına fiyat etiketi olmadığı için cezai işlem uyguladık.Denetimlerimiz devam edecek.?https://t.co/d2Hwe3JWAL pic. twitter.com/HeqoywPzGV — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 21, 2020

