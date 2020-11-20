Valiliğin önünde intihar girişimi

30’lu yaşlarda ismi öğrenilemeyen vatandaş, Diyarbakır Valiliği önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakma girişiminde bulundu. Çevredekilerin kaydettiği görüntülerde polislerin şahsı arkadan yaklaşarak etkisiz hale getirdikleri görülüyor.

Ambulansa hastaneye götürülen şahsın neden kendini yaktığıyla ilgili bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Şahıs gözaltına alındı.

