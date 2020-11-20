Valiliğin önünde intihar girişimi
Diyarbakır'da valilik önüne gelen bir vatandaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.
GÜNDEM 20.11.2020, 20:31
30’lu yaşlarda ismi öğrenilemeyen vatandaş, Diyarbakır Valiliği önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakma girişiminde bulundu. Çevredekilerin kaydettiği görüntülerde polislerin şahsı arkadan yaklaşarak etkisiz hale getirdikleri görülüyor.
Ambulansa hastaneye götürülen şahsın neden kendini yaktığıyla ilgili bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Şahıs gözaltına alındı.
Ambulansa hastaneye götürülen şahsın neden kendini yaktığıyla ilgili bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Şahıs gözaltına alındı.
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