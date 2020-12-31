Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı

Bolu Vali Yardımcılığı görevine 28 Ağustos 2018 tarihinde atanan Çağlayan Kaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün açığa alındı. 28 Ağustos 2018 tarihinde Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanan Çağlayan Kaya açığa alınmasının ardından dün görevinden ayrıldı. Kaya, hakkında herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı bildirildi.

2016 yılında Güney Medya Grup ve Anadolu Haber Ajansı ile Ashab-ı Kehf Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülü alan Kaya, Besni'de yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle Besni Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 149 sayılı kararıyla "Besni Fahri Hemşehrilik Beratı" ile ödüllendirildi. Kaya'nın Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

