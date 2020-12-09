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Vali denetime böyle çıktı

Koronavirus (Covid-19) denetimleri kapsamında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, koronavirüs tedbirlerini denetledi...   

GÜNDEM 09.12.2020, 21:46
Vali denetime böyle çıktı
Koronavirus ( Covid-19) denetimleri kapsamında Aksaray  Valisi Hamza Aydoğdu, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,Sağlık İl Müdürü Kerem Yeşildağ’la birlikte,  koronavirüsle mücadelede ilimizdeki eksiklikleri tespit etmek için tebdili kıyafetle sokaklarda dolaşarak denetim yaptı.
Aksarayhaber68'in haberine göre vatandaşlara tanınmamak için bere takan Aydoğdu, denetim sırasında ana caddedeki vatandaşlarla ve esnaflarla  bir süre sohbet etti.
Aydoğdu, yaptığı bu denetimle ilde esnaf ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etmiş oldu.
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