Vakıf adamı Ahmet Ziya Balcı, Hakk'ın rahmetine kavuştu

İKEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Ziya Balcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün ahirete irtihal etti.Hakk yolunda verdiği mücadelesi ve gençlere verdiği önemle tanınan vakıf adamı, iş adamı Ahmet Ziya Balcı'nın vefatı sevenleri ve Milli Görüş camiasını derinden üzdü. Hastalığa yakalandığı ilk günlerinde sevenlerine "Hayat Allah'ın elinde. Biz rolümüzü oynuyoruz." dediği öğrenildi. Ahmet Balcı, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adaylığında bulunmuştu. Cenaze töreninin memleketinde düzenleneceği henüz detayların belli olmadığı öğrenildi. Millî Gazete ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diler, ailesi ve Milli Görüş camiasına başsağlığı dileriz.

