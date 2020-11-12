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Vakalar arttı, 3 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Bilecik’te koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köyleri karantinaya alındı.

GÜNDEM 12.11.2020, 21:20
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Vakalar arttı, 3 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde koronavirüs vaka sayılarının arttığının belirtilmesinin ardından Yenipazar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Mehmet Ali İmrak’ın başkanlığında toplandı. İlçede artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü kurulda, 3 köy için karantina kararı alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“İlçemiz Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köylerinde artan koranavirüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle Aşağıçaylı, Batıbeleören ve Katran köylerine giriş ve çıkışların 12/11/2020 saat 18:00’den başlayarak ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köyleri karantina kararının ardından Jandarma ekiplerince giriş-çıkışlara kapatıldı. Üç köyde yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Yenipazar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi.
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