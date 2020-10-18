Vaka sayısı yüzde 50 artan İstanbul’da son durum

Taksim Meydanı, korona öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

Caddede birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.



Aylardır tüm dünyada ölümlere neden olan koronavirüs için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son bir ay içinde yüzde 50 oranında vaka artışı olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 17 Ekim Cumartesi gününün verilerine göre 71 kişi hayatını kaybederken bin 723 yeni hasta tespit edildi.

Kaynak: DHA

