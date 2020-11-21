Vaka sayısı yükselince bakın Fahrettin Koca, vatandaşlardan ne istedi
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan ''biz evdeyiz'' başlığıyla evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.
sosyal medya hesabından 'biz evdeyiz' etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."
sosyal medya hesabından 'biz evdeyiz' etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."
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