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Vaka sayısı kaça düşerse yasaklar kalkacak? Bilim Kurulu rakam verdi

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili flaş açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Sokağa çıkma yasaklarının sona ermesi için tek şart var...

GÜNDEM 23.01.2021, 12:05
Vaka sayısı kaça düşerse yasaklar kalkacak? Bilim Kurulu rakam verdi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,  koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının kaldırılması için vaka sayılarının düşmesi gerektiğini söyledi ve rakam verdi.
İlhan vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kaldırılabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu belirtti.
İlhan, "Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir" dedi.
Kısıtlamaların nasıl gevşetileceğine değinen İlhan,  "Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. 
Vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kısıtlamaların gevşetilmesinin uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. İlhan, "İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Vaka sayısı azalıyor, hasta sayısı azalıyor, aşılama başladı. Böyle umutlu bir ortam söz konusuyken biraz daha sabretmek, işler yolunda giderken işi bozmamak gerekiyor açıkçası. Belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır" dedi.
Prof. Dr. İlhan, kafe, restoranların faaliyete girmesi için ise vaka sayısında 2 bin rakamını dikkat çekti. İlhan, Restoranların kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı'nın vereceğine işaret ederek "Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın vakaların ve hasta sayılarının daha da aşağıya gelmesi için bir an önce normal hayata daha rahat döneceğimiz mümkün" ifadesini kullandı. 
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