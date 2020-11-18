Vahşet! Hindu erkekle evlenmeyi reddeden Müslüman kadını yaktılar

Hindistan’da Müslümanlara yönelik cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez genç bir Müslüman kadın yakılarak öldürüldü.



Canice olay, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Vişali ilçesinde meydana geldi. Yerel kaynaklarca aktarılan bilgilere göre, 20 yaşındaki "Gülnaz Fatıma" isimli Müslüman kadın, aylardır Hindu bir erkek tarafından kendisiyle evlenmesi için baskı görüyordu.

Müslüman kadın, ölümüne sebep olan saldırıdan kısa bir süre önce paylaştığı videoda, Hindu gençle evlenmek istemediğini çünkü kendisinin Müslüman olduğunu ifade etmişti.

Gülnaz, videoyu yayınladıktan kısa süre sonra, evinin önünde, evlenmeyi reddettiği Hindu adam ve babasının da aralarında olduğu 3 kişinin saldırısına uğradı. Gülnaz, üzerine gazyağı dökülerek ateşe verildi. Vücudunun yüzde 75'i yanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kadını yakarak katleden Satish Rai ve suç ortakları bu vahşete rağmen tutuklanmadı. Gülnaz'ın ailesi olayın soruşturulması için çağrı yapsa da iktidardaki Hint milliyetçisi BJP hükümeti kolluk güçleri henüz bir adım atmıyor.

Yakılarak öldürülen genç kızın annesi, kızının cesediyle birlikte adalet talebi amacıyla meydanda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ve çok sayıda Müslümanın benzer şekillerden katledildiği biliniyor. Baskı ve zulmün yapıldığı bölgelerin başında ise Keşmir eyaleti geliyor.

