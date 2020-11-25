Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye zirveye çıktı

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları, asemptomatik vakaların da açıklanmasının ardından dünya genelinde üst sıralara tırmandı. Bugün toplam 28 bin 351 vakanın görüldüğü ülkemiz, günlük vaka sayısında dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıraya yükseldi.Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyon 438 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 421 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 806 bine yaklaştı. Bugüne kadar sadece hastanede tedavi edilen koronavirüs hastalarının sayısını açıklayan Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son 24 saatte 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 351 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından koronavirüs verilerinin yer aldığı Worldometers sitesinde Türkiye, günlük vaka sayısıyla dünyada 3'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa'da da en çok vaka görülen ülke oldu.



Ancak site, Türkiye'nin asemptomatik vakalarla birlikte açıklanan 28 bin 351 günlük vaka sayısını 6 bin 814 olarak girmesi dikkat çekti.

