Uzmanlardan kritik uyarı! Akciğer kanserini artıran 6 risk!

Her yıl 30 bine yakın yeni akciğer kanseri tanısı konurken yeni kanser oluşumlarında da akciğer kanseri ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'de kanser vakalarının yüzde 31'i akciğer kanseri olduğu kaydediliyor.

Akciğer kanserinde en büyük risk faktörü ise sigara...

Yapılan araştırmalarda sigaradan sonra sanayileşmenin arttığı bölgelerde akciğer kanseri daha sık görülüyor.

Kansere yakalanma yaşı ise çoğunlukla 50 – 65 arasında.



Akciğer kanseri risklerinin en başında tütün ve tütün ürünleri gelmektedir. Sırasıyla hava kirliliği, arsenik, radon gazı gibi bazı kimyasal maddelere nefes yolu ile maruz kalmak ta riski arttıran faktörlerden.

Öte yandan kömür, karbon vb kullanımı, uzun süreli seyreden kronik akciğer hastalıkları ve genetik nedenler de akciğer kanserinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar 20 yıl boyunca 1 paket sigara içen birinin kansere maruz kalma ihtimali içmeyen insanlara göre 80 kat arttığını belirtiyor.

10 yıl günde 2 paket sigara içen bir kimse de bu oran yarı yarıya azalıyor.



ÖksürükHalsizlikHızlı kilo kaybıİştahta değişiklikNefes darlığıGece ve zamansız terlemeGöğüs ağrısıSes kısıklığıYutma güçlüğüKanlı, balgamlı öksürük



Akciğer kanseri ölümlere en çok nedenler arasında görülse de erken erken teşhis tedaviyi daha olumlu kılar

Akciğer kanseri tipleri küçük hücreli ve küçük hücreli dışında olan olmak üzere ikiye ayrılır.

Yüzde 10’undan azı küçük hücreli akciğer kanseri, büyük çoğunluğu ise küçük hücreli dışı olarak adlandırılır.

Küçük hücreli dışında daha çok kadınlarda görülen adenokanser, yassı hücreli ve akciğerin primer sarkomları yer alır. Erken dönemde tespit edildiğinde ameliyatla tedavi edilebilir. Ancak küçük hücreliler ise hızlı yayılımları ve lenf noduna metastazları nedeniyle genellikle cerrahi uygulanmaz.

Kemoterapi, radyoterapi gibi medikal tedaviler bu tipte başarı sağlar.

Ama akciğer kanserinde en etkili yöntem cerrahidir.

