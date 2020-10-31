Uzmanlardan çifte pandemi uyarısı geldi
ABD’de bir kişi hem koroanvirüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalanması üzerine uzmanlardan uyarı geldi.
GÜNDEM 31.10.2020, 03:03
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin Salano ilçesinde bir kişi hem koroanvirüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı.
ABD’deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının koronavirüse karşı hayati uyarıda bulundu.
Mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Salano İlçesi’nden Dr. Bela T. Matyas, “Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir” dedi.
ABD’deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının koronavirüse karşı hayati uyarıda bulundu.
Mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Salano İlçesi’nden Dr. Bela T. Matyas, “Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir” dedi.
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