Uzmanlardan çifte pandemi uyarısı geldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin Salano ilçesinde bir kişi hem koroanvirüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı.

ABD’deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının koronavirüse karşı hayati uyarıda bulundu.

Mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Salano İlçesi’nden Dr. Bela T. Matyas, “Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir” dedi.

