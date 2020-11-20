Uzmanlar açıkladı: İkinci el araç almak mı beklemek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm sektörleri vurduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Bu süreçte, hem pandemi nedeniyle üretimin azalması ve araç bulunamaması, hem de belli sıfır araçlarda yapılan ÖTV artışı nedeniyle talepler ikinci el arabalara yöneldi. İkinci el otomobil pazarına olan bu ilgi fiyatları oldukça yukarı taşırken, yıl sonuna doğru ise satışlar düşmeye başladı. Peki ikinci el otomobilde son durum nedir? İkinci el otomobillerin satışı durdu mu? İkinci el otomobil fiyatlarında bir düşüş bekleniyor mu? İkinci el otomobil almak mı beklemek mi gerekli? 2021'de ikinci el araçların fiyatı ne olacak? İkinci el araçlarda kampanya var mı? Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

İkinci el otomobilde yaşanan hızlı satışlar ve yükselen fiyatların ardından son dönemde bir durgunluk yaşanıyor. ntv.com.tr'nin haberine göre; döviz kurlarında değişim ve sıfır araçların bayilerdeki artışıyla satışları azalmaya başlayan ikinci el araç piyasasını uzmanları merak edilenleri cevapladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, piyasalarda bir düşüş olduğunu belirtirken tamamen durdu demenin doğru olmadığını söyledi.

Erkoç, "Piyasalarda düşüş var ama tamamen durdu dersek nankörlük yapmış oluruz. 10 araç satılırken şu anda 3 araca düştü. Bunun en büyük sebebi yıl sonuna yaklaşmamız. Bayilerde sıfır araç bulunamıyordu ama artık gelmeye başladı. Sıfır araç çoğalınca insanlar da 2018 model aracı sıfır fiyatına almak yerine bayiden sıfır aracı tercih ediyor. Önceden bayilerde gün dahi veremiyorlardı ancak şimdi indirim ve kampanyalar bile başladı.

Geçmiş yıllara da bakarsak ikinci el piyasası kış aylarında durulurken bahar ve yaz aylarında hareketli geçer. Biraz satışlardaki düşüşü normal olarak görüyoruz” dedi.

Artan vaka ve yeni kısıtlamalarla birlikte ekonomin de önemli olduğunu belirten Erkoç, "Avrupa’da olağanüstü birşey olur da fabrikalar durursa o zaman etkilenme olur. Ama bunun olacağını sanmıyoruz. İnsanlar ekonominin de önemli olduğunu görüyorlar. Artık fabrikaların tamamen kapatılacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç ikinci el araç fiyatlarında da yüzde 10’luk bir gerileme beklediklerini söyledi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da benzer şekilde 'satışlar durmadı ama azaldı' demenin daha doğru olacağını söyledi. Yanık, fiyatların sabitlendiğini ve geri gelmesini beklemediğini belirtti.

Yanık, "İnsanlar fiyatlar aşağı doğru gelecek diye umut ediyor. Ancak öyle bir şey zor. Geri gelmez ama sabitlenmesi lazım. 100 bin TL'ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Araba piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?" dedi.

Yanık, fiyatların düşmesi için yapılacak tek şeyin bir an önce yerli üretime geçip, ucuz arabayı piyasaya sürmek olduğunu söyledi.

Yanık ayrıca, "Araç alan her zaman karlıdır. Dolar geri geldi, benzinde indirim oldu ama araba fiyatlarında olmadı" dedi.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş da son dönemde ciddi bir durgunluk olduğunu belirtirken, "Kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararını ertelemiş durumda. Bu hafta başı itibariyle bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 arasında bir azalma söz konusu" dedi.

Karakaş, "1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 kadar düşüş olacaktır" dedi.

Koronavirüste ikinci dalgada vakaların otomobil fabrikalarının bulunduğu ülkelerde de ciddi boyuta geldiğini söyleyen Karakaş, "Tedbirler var ve daha yeni tedbirler de gelebilir. Bir kapanma dönemine girilirse, ki Avrupa'da birçok fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını biliyoruz. Eğer kapasiteler yüzde 20-30'lara inerse sıfır araç tedariğinde yine bir stok sıkıntısı ile karşılaşacağız. Bir yandan da regüle olan bir piyasa ile karşı karşıyayız, bu da yeniden fiyatlama anlamına geliyor. Aslında ikinci elde kartlar yeniden dağıtılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, "Bu dönemde uygun faiz oranlı krediler hem de panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Eğer Mart ayındaki gibi bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, yine normalleşmeye geri dönüldüğünde yüzde 10-15 tekrar bir fiyat artışı yaşanacak. Bunların tamamı kur, pandemi ve fiyat istikrarı ile ilgili" dedi.

Karakaş, sıfır araçlarda Aralık ayında ciddi bir indirim beklemediklerini belirtirken, "Fiyat düşürme değil faiz indirimli kampanyalar düzenlenecek, ellerindeki stoku eritmeye çalışacaklardır. Stokları eritemezlerse fiyatlarda da indirim yapabilirler. Fakat bu ikinci ihtimal 2021'e sarkacaktır. Bu sebeple Aralık ayında ciddi bir indirim beklentisi olmasın. Bayiler bu dönemde daha önce spota düşen, karaborsaya düşen, araç alıp saklayan, satmayan, stok yapılan, nihai tüketiciyle buluşmayan sıfır araçlarla problem yaşıyor. İlan sitelerinde bu araçlar halen satışta. Bu otomobiller nihai tüketiciye ulaştığı takdirde sıfır km bayileri ellerindeki araçları satmaya başlayacaktır. Dolayısıyla sıfır otomobil dünyasında da çok çok yenilikçi kampanyalar beklemiyoruz." dedi.

