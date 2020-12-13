Uzmandan flaş uyarı: Bu ilacı kullananlar koronayı daha ağır geçiriyor

Medipol Hastanesi'nde görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral'ın koronavirüsün seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Pandemi süresince artan hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçlar bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak Covid-19'un daha ağır seyretmesine yol açabiliyor" diyen Göral, mide koruyucu olarak toplumda bilinen ilaçları alan hastaların koronavirüsün ciddi klinik sonuçları için yüksek risk altında olduklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; American Journal of Gastroenterology Dergisi’nde yayımlanan mide asidini düzenleyen ilaçların koronavirüse yakalanma ihtimalini yükselttiği yönündeki rapora değinen Göral, şunları söyledi:

"Mide koruyucu ilaçlar alanlarda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyredebilir. Bu ilaçların mide asit miktarını azaltma özelliği nedeniyle bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilişkili hastalıkların yönetiminde fayda-risk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerektiği öneriliyor."

Göral, toplumun büyük bir kesiminin evlerinde sürekli bulundurduğu ve sıklıkla kullandığı aljinik asiti barındıran ilaçların sadece reflüde kullanıldığını, mide asidine etkisi olmadığını, gastrit ve ülserde çok önerilmediğini kaydetti.

