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Uzman isimden kritik dolar yorumu: Dolarda çift haneli kabus geliyor

Yatırım uzmanı Evren Devrim Zelyut dolar ile ilglili yeni teknik analizini paylaştı. Zelyut, 8 ve 7.75 direnç noktalarına dikkat çekti. Yatırım uzmanı doların seyli ile ilgili yorumda bulundu.

GÜNDEM 08.12.2020, 21:09
Uzman isimden kritik dolar yorumu: Dolarda çift haneli kabus geliyor
Dolar kurunda yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz ay 7.5'lere kadar gerileyen dolar kuru yeniden bir yükselişe geçti. Dolar kurunun bugün piyasa kapanış fiyatı 7.8 oldu.

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı'sında 475 baz puan faiz artımına giderek mevduat faizlerini %15'e çekmişti. CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ekonomi ve hukuk alanında reform adımları atacaklarını söylemişti. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform açıklamaları doların düşmesini sağlamıştı. Ancak yüksek enflasyon ve her hangi bir reformun yapılmaması doların daha da yükselmesine neden oldu. 

Doların kurunda yaşanan artışın bir diğer nedenleri de Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa birliği'nden gelen yaptırım sinyalleri. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi 2021 yılı askeri bütçesini hazırlamıştı. Onaylanması için ABD Başkanı Donald Trummp'a sunulan tasarı da Türkiye'ye yaptırımların uygulanması öngörülüyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması nedeni ile Ankara'ya ekonomik ağırlıklı Caatsa yaptırımların uygulanması isteniyor. Trump'ın bütçeyi onaylaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulana bilir.  Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit eden bir diğer kurumda Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charlies Michel bir kaç gün önce yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz krizi ile ilgili konuşarak ''Biz Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız'' demişti. 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderlerinin zirvesi var. Zirvede Brexit, AB-ABD ilşkileri ve Doğu Akdeniz krizi ele alınacak. Zirvede Türkiye'ye yaptırım kararı çıkarsa dolar yeniden yüksele bilir. Piyasalar dolar/TL paritesi için gözlerini Brüksel'e çevirdi.

Yatırım uzmanı Evren Devrim Zelyut Youtube kanalında dolarla ilgili yeni teknik analiz paylaştı. Zelyut, dolarda iki savunma hattının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yatırım uzmanı dolar kurunda 8 hattının geçilmesi halinde yeniden 85'lerin görüle bileceğine dikkat çekti. Zelyut, 8 hattının üzerinde kalınması halinde dolarda çift haneli kabusunun geri geleceğinin altını çizdi. 

Zelyut, dolar için alt savunma hattında 7.75'in çok önemli olduğunu ifade etti. Yatırım uzmanı, doların 7.75'in altını görmesi ve orada durması halinde kurun 7.5 ve 7'ye kadar gerileye bileceğini söyledi. 

Zelyut ayrıca Deustche Bank'ın bir raporunu da paylaştı. Deustche Bank, Aralık ayı toplantısında Merkez Bankası'nın 150 baz Ocak ayında ise 100 baz puan artım yapa bileceğini açıkladı.
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