Uzman isimden flaş altın çıkışı: Bu fiyattan altın alınır!



Türkiye’de son günlerde piyasalara verilen olumlu mesajlar nedenyle altın fiyatlarında ve yabancı döviz kurlarında bir düşüş yaşanıyor. Altın ve yabancı dövizde ilk düşüş TCMB Başkanı’nın değişmesinin ardından geldi. İstifa öncesi ise altın ve döviz fiyatları rekor üstüne rekor kırıyordu. Nitekim gram altının fiyatı 535 liraya dayanırken dolar kuru da 7.58’si görmüştü. Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesinin ardından flaş bir istifa yaşanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya üzerinden istifa verdiğini duymuştu. Bu istifa da dolar ve altın fiyatlarını düşürdü. Altın ve dolarda en büyük düşüş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘’reform’’ mesajı ve yer ile yabancı yatırımcılara verdiği sıcak mesajlardı.



Altın fiyatları sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de düşmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin dünyayı sarmasının ardından küresel ölçekte para birimlerinden değerli madenlere geçiş yapıldı. Son aşı açıklamalarının ardından ONS fiyatları 1950’lerden 1880’lere kadar geriledi. Şuan gram altının fiyatı 464 lira.



Ünlü yatırım danışmanı Mert Yılmaz Ons altın fiyatının 1850 ile 1950 bant aralığında çalışacağını, 1850 dolar seviyesinin altına gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolar kurunun da çok hızlı bir tur daha aşağı düşeceğini beklemediğim için. satmayan varsa buradan satmam. Boşta param varsa bir miktar daha gram altın alırım” dedi.

