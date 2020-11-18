Uzman isim rekoru açıkladı! Aralık ayında altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altın fiyatları son dönemlerin en düşük seviyesine gerilemiş 460 lira bandına gelmişti. Dün Merkez Bankası'nın düşük faiz algısı nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları 470 liraya ulaşmıştı. Altın piyasaları Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararına odaklandı. Altın fiyatları 18 Kasım itibariyle tekrar düşüşe geçerek 466 lira bandına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu düşüş diğer altın ürünlerine de yansıdı. Bu kapsamda çeyrek altının fiyatı 770 liraya geriledi.



Altının gram fiyatı uzun bir aranın ardından düşüş trendine girdi. Altın piyasalarında yaşanan gerileme sonrası fiyatlar şu şekilde oluştu. Gram altının fiyatı 466 liradan, Çeyrek altın 770 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 140 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 427 liradan, yarım altının gram fiyatı bin 541 liradan, 18 ayar altının gramı 349 liradan, 14 ayar altının gram fiyatı 272 liradan, reşat altının gram fiyatı ise 3 bin 76 liradan alıcı buldu. Gümüşün gram fiyatı ise 6 lira 9 kuruş bandında işlem görüyor. Kanal Finans kurucusu ve Altın uzmanı olan Tunç Şatıroğlu ise altının ons fiyatında artış olacağını, 2020 aralık ayının altının onsu için çıkış ayı olacağını belirtti. Şatıroğlu, önümüzdeki yıl altının ons fiyatının 2 bin 267 dolar gibi rekor seviyesini görebileceğini iddia etti. Öte yandan uzmanlar altın fiyatlarının ons fiyatlarındaki yükselişe beraber ilerleyen dönemde 500 lira sınırını geçeceğini öngörüyor.

