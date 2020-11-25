Uzman ekonomistten çarpıcı açıklama: Dolar hala neden yükseliyor ?...

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, kişisel internet sitesinden doların neden hala yükseldiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alkin, " Dolar/TL'deki yükselişin sebebi de biziz, düşüşün sebebi de. Yabancı yatırımcı ortada yok. Kamunun elinde müdahale için boşa atacak döviz de yok. "Yandan" değil "candan" bir şekilde piyasa gerçeklerini kabul ettiğimizde ortalık sakinleşecek." ifadelerini kullandı. Alkin ayrıca, hükümetin işe en baştan başlamaya karar verdiğini de ifade etti.

İşte Prof. Emre Alkin'in 'Dolar hala neden yükseliyor ?...' başlıklı yazısı:



Bana gelen haberler ve talepler şunu gösteriyor ki, Hükümetimiz yatırımcı ilişkilerinden ihracata kadar birçok konuda doğru adımlar atmak için temaslara başlamış durumda.

Birçok kamu tüzel kişiliğine haiz meslek kuruluşundan ve sivil toplum kuruluşundan bahsedilen konularla ilgili birçok çalışma yapıldığını gözlemliyorum. Anlaşılan şu ki, yeni ekonomi yönetimi son iki yılda çeşitli kurumların Ankara'ya ulaştırdığı raporları ve söz konusu raporlar dahilinde devlet kurumlarında hazırlanan dökümanları dikkate almak yerine, işe en baştan başlamaya karar vermiş. Çünkü bu zamana kadar İdare, "her şey yolunda" haricinde başka bir sinyal almamış, küçük aksaklıkları şanssızlık, büyük aksaklıkları da "dış mihrakların oyunu" şeklinde nitelendiren bir danışmanlar ve köşe yazarı korosuna maruz bırakılmış.

Dolayısıyla işe en baştan başlanıyor ve reel sektörden bankacılığa kadar yabancı yatırımların karşılaştıkları dertleri anlamak için bir farkındalık kampanyası başlatılıyor. Farkındalık doğal olarak beraberinde bir kısım hüzün de getirir derler ya, şu ana kadar yerli ya da yabancı yatırımcıların karşılaştıkları zorluklar ve muhatapsızlık gerçeği söz konusu raporları değerlendirenleri hem şaşırtacak hem de üzecek diyebilirim.

"Yandan değil candan piyasa ekonomisi..."

Neyse ki dün Aktif Rasyosu garabetinin 31 Aralık'ta sona ereceği duyuruldu. Sırada, Dış Ticaret Rejimi, Kambiyo Rejimi ve Teşvik Mevzuatı gibi sorun çözen değil sorun yaratan gerçeklerle yüzleşmek var.

Tüm bunlar olup biterken Döviz Kurları tekrar yükselmeye başladı. Çünkü para ve sermaye piyasaları "söylem" değil eylem görmek istiyor. Eğer geçen yıl olsaydı söylemler büyük heyecan yaratabilirdi. Ancak herkes eylem bekliyor. Atılması gereken adımlar saniye ve saniye geciktikçe güven sorunu tekrar büyümeye başlıyor.

Sonuç olarak, dış siyasetteki taşların oturmasını beklemeden gerekli adımları acilen atmalı ve ülke riskini azaltacak reform döneminin gerçekten başladığını eylemlerimizle ispat etmeliyiz. Sorunların ne olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğin ana sorunlara el atmak bile, güvenin tekrar pekişmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Unutmadan: Dolar/TL'deki yükselişin sebebi de biziz, düşüşün sebebi de. Yabancı yatırımcı ortada yok. Kamunun elinde müdahale için boşa atacak döviz de yok. "Yandan" değil "candan" bir şekilde piyasa gerçeklerini kabul ettiğimizde ortalık sakinleşecek. Yapısal Reformları tarifine uygun şekilde yapmaktan kaçındığımız sürece, kurları ateşi hiçbir zaman sönmeyecek.

