Uzman doktordan skandal açıklama! Aşı olmayan vatan hainidir!

Yeni Tip Koronavirüs'e karşı Çinli biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı bugün İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren aşı çalışmalarının başlaması planlanan Türkiye'de aşı olmak istemeyen birçok vatandaş bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının zorunlu olmayacağını dile getirse de uzman doktorlar aşı zorunlu olmasa da herkesin yaptırmak zorunda kalacağı yönünde açıklamalar yapıyor.



Kalp ve Damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez aşı yaptırmak istemeyenlerle ilgili skandal bir açıklama yaptı. Aşı yaptırmayanların vatan haini olduğunu belirten Sönmez, aşı yaptırmayanlara kız bile verilmeyeceğini söyledi.



FOX TV Hafta Sonu Çalar Saat programına katılan Bingür Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Kimseyi aşı olması için zorlayamayız. Ama ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüse binemeyecekler" dedi.

