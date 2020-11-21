Uzman doktordan korkutan sözler: “Hastaneler felaket durumda”
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. İftihar Köksal, katıldığı bir radyo programında koronavirüs salgınına ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 21.11.2020, 08:58
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. İftihar Köksal, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerin felaket durumda olduğunu söyledi.
“Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler” diyen Köksal, aile apartmanlarında da enfekte olmayan insanın kalmadığını gördüklerini bildirdi.
Köksal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu.
“Rakamlara takılmanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Koronavirüs hayatımıza gireli 9 ay oldu. Çok şey öğrendik ama öğretemedik. Aile apartmanlarında enfekte olmayan insanın kalmadığını görüyoruz. İnsanlar virüsü ciddiye almıyorlar, bana bir şey olmaz diyorlar” diyen Köksal’ın uyarı ve tespitleri şöyle:
“Hastaneler felaket durumda”
İnsanların işyerlerine kademeli saatlerde gitmesi şart. Bu kurallara işyeri sahipleri de uymak zorunda. Bir başka tercih dönüşümlü mesainin uygulanması. Hangi fikir üretilirse üretilsin önemli olan insan hareketliliğini azaltmak. Uçak daha durmadan o kadar anonsa rağmen insanlar hemen ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Uçağın boşalması 10 dakika sürmez bile. Böyle olmaz, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.
“Hastaneler felaket durumda, çok yoğun” bilgisini paylaşan Köksal, “Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler. Sağlık personeli de bu toplumun bir parçası, hastalarla temas halindeler. Bazen gözlemlemek bazen de ulaşım için ben de toplu taşıma kullanıyorum. Bir araçta fazla yolcu var diye şikayet edeni görmedim. Kurallara uyalım... Kurallara uyalım” dedi.
“Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler” diyen Köksal, aile apartmanlarında da enfekte olmayan insanın kalmadığını gördüklerini bildirdi.
Köksal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu.
“Rakamlara takılmanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Koronavirüs hayatımıza gireli 9 ay oldu. Çok şey öğrendik ama öğretemedik. Aile apartmanlarında enfekte olmayan insanın kalmadığını görüyoruz. İnsanlar virüsü ciddiye almıyorlar, bana bir şey olmaz diyorlar” diyen Köksal’ın uyarı ve tespitleri şöyle:
“Hastaneler felaket durumda”
İnsanların işyerlerine kademeli saatlerde gitmesi şart. Bu kurallara işyeri sahipleri de uymak zorunda. Bir başka tercih dönüşümlü mesainin uygulanması. Hangi fikir üretilirse üretilsin önemli olan insan hareketliliğini azaltmak. Uçak daha durmadan o kadar anonsa rağmen insanlar hemen ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Uçağın boşalması 10 dakika sürmez bile. Böyle olmaz, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.
“Hastaneler felaket durumda, çok yoğun” bilgisini paylaşan Köksal, “Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler. Sağlık personeli de bu toplumun bir parçası, hastalarla temas halindeler. Bazen gözlemlemek bazen de ulaşım için ben de toplu taşıma kullanıyorum. Bir araçta fazla yolcu var diye şikayet edeni görmedim. Kurallara uyalım... Kurallara uyalım” dedi.
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