Türkiye’deki ekonomik kriz birtakım rakamlar üzerinde yapılan oynamalarla gizlenmeye çalışılsa da artık mızrak çuvala sığmaz oldu. Ekonomik krizin en çok vurduğu kesim ise esnaflar oldu. Çoğu gün siftah dahi yapamadan kepenk kapatan esnaf ruh sağlığını kaybetme noktasına geldi. Geçen gün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda koronavirüs denetimi yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Berkman İşhanında esnaf olan Üzeyir Yazır’a “Neden maske takmıyorsun” diye sordu. Vali Atik, esnafın “Canıma yetti. Ölmek istiyorum” cevabıyla karşılaştı. Esnafın bu çıkışı bir anda Türkiye’nin bir numaraları gündemi oldu. Geçim derdiyle boğuşan Üzeyir Yazır isimli esnafa Millî Gazete muhabiri Furkan Erten ulaştı. Yazır, gazetemize yaptığı açıklamasında “Ölmek istiyorum” sözlerine açıklık getirerek, “Geçinemiyorum, çaresizim. Çaresizlik insana bunları söyletiyor” dedi.



Gazetemize konuşan esnaf Üzeyir Yazır, “Denizli’de Bayramyeri ve Çınar diye iki merkez var. Bayramyeri akşam kapanır. Ama Çınar geceye kadar hareketlidir. Biz Çınar’dayız. Fakat burada bile iş diye bir şey kalmadı. Herkes geçmişte kazandıklarıyla geçinmeye çalışıyor. Elde avuçta ne varsa tükettik. Yakında esnaf kepenk indirecek. Günlük 50-100 lira ciro yapıyorum. Bu paranın hepsi kâr olsa ne olur? Herhangi bir gücümüz yok, destek de yok. Sürekli malımız toplanıyor, ceza kesiliyor. Destek yok, köstek var. Bizim derdimiz ekmek kazanmak” diye konuştu.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Yazır, “Vali Bey gelip geçim derdimi sormadı. ‘Faturaları ödeyebildin mi, işlerin nasıl’ demedi. Maskeyi sordu. Keşke geçim derdimi, halimi de sorsaydı. Ben de ‘Ölmek istiyorum. Çünkü evine doğru düzgün ekmek götüremiyorsan yaşamanın bir anlamı yok’ dedim. Geçinemiyorum, çaresizim. Çaresizlik insana böyle şeyler söyletiyor” dedi.

