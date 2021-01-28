Uzay yolculuğunun fiyatı dudak uçuklattı!

ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, dört kişiden oluşan bir mürettebatı Ocak 2022’den önce ISS'ye göndereceğini açıkladı.

Uzay deneyimi yaşamak isteyen turistlerin kesenin ağzını açması gerekiyor.

Konaklama için ISS'ye gönderilecek turistlerden 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon TL talep ediliyor.

Ekipte, Axiom Space’in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor.

Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleşecek.

