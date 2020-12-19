Uzaktan eğitimin başlama tarihi değişti! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği duyurulan uzaktan eğitime 22 Ocak 2021'e kadar devam edileceği bildirildi.

Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.

Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

Anca karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.



25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresi 3 hafta olacak.

İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.



MEB'de yapılan duyuruda ilkokullarda sınav yapılmayacak.

Karne notları ise ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde yapılacak ölçme değerlendirme birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden uygulanacak.

