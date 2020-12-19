Son Dakika
Uzaktan eğitimin başlama tarihi değişti! Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 4 Ocak'a kadar süreceğini açıkladığı uzaktan eğitimin süresi artan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzatıldı. İşte okulların başlama tarihi...
GÜNDEM 19.12.2020, 13:33
1
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği duyurulan uzaktan eğitime 22 Ocak 2021'e kadar devam edileceği bildirildi.
Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.
Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak.
Anca karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresi 3 hafta olacak.
İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'de yapılan duyuruda ilkokullarda sınav yapılmayacak.
Karne notları ise ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde yapılacak ölçme değerlendirme birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden uygulanacak.
Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.
Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak.
Anca karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresi 3 hafta olacak.
İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'de yapılan duyuruda ilkokullarda sınav yapılmayacak.
Karne notları ise ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde yapılacak ölçme değerlendirme birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden uygulanacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Karagümrük
|13
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Göztepe
|12
|18
|7. Gaziantep FK
|11
|18
|8. Kasımpaşa
|12
|18
|9. Hatayspor
|11
|18
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Eibar
|13
|15
|13. Valencia
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|14
|11
Sayfalar Tümü