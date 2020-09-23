Uzaktan eğitim bilgisayar satışlarını arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından, salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim sürecinde derslerin online olarak verilmesi, beraberinde bilgisayar, webcam ve kulaklık gibi aygıtların satışında artış meydana getirdi. Sıfır ürün fiyatlarında da artışların yaşanması nedeniyle veliler ikinci el bilgisayar ve tabletlere yöneldi.

Ağrı’da bilgisayar ve elektronik eşya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Cesim Özmen, uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte, bilgisayar satışlarında ve fiyatlarında bir artış olduğunu söyleyerek, “Okullar kapandığından beri satışlarımızda artış var. Çocuklar anneleri ve babalarıyla birlikte geliyor. Talep eskiye oranla fazla. Genellikle ikinci el bilgisayarlara talep daha fazla. Fiyatlarda şu an korkunç bir artış var. 2 bin liralık bilgisayarlar şu anda neredeyse 4 bin lira oldu. Müşterilerimiz genellikle internetten araştırma yapıyor. Oradan sipariş veriyorlar. Daha sonra bize getiriyorlar format atmak için. İnternette fiyat yelpazesi daha geniş olduğu için talepleri oradan karşılıyorlar. Biz peşin veya kredi kartıyla satış yapıyoruz. Müşteriler genellikle taksit istiyor” şeklinde konuştu.



2020-2021 eğitim ve öğretim yılının anasınıfı ve 1. sınıflar için yüz yüze olmasının ardından tablet ve bilgisayar satışlarında bir düşme olmayacağını belirten işletme sahibi Cesim Özmen, "Yüz yüze eğitim sadece anasınıfı ve 1. sınıflar için geçerli olduğundan taleplerde azalma olacağını düşünmüyorum. Onlar dersleri yüz yüze alacakları için sıkıntı yok ama diğer öğrenciler hala okula gidemiyor. Bu nedenle yüz yüze eğitimin satışlarımızı düşüreceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

