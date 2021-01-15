Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.
GÜNDEM 15.01.2021, 04:33
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 6-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonda 91 kilo 500 gram esrar, 10 kilo 635 gram eroin, 6 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Başakşehir, Kâğıthane, Avcılar ve Bahçelievler’de düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden dokuzu tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından İstanbul’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Başakşehir, Kâğıthane, Avcılar ve Bahçelievler’de düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken gözaltına alınan şüphelilerden dokuzu tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 6-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonda 91 kilo 500 gram esrar, 10 kilo 635 gram eroin, 6 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Öte yandan bahse konu operasyonda 43.800 Türk Lirası ve 87.300 doların yanı sıra dört adet de hassas terazinin ele geçirildiği kaydedildi.
Zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüphelinin yakalandığı ve yakalanan 84 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan söz konusu tarihten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 132 kilo 835 gram uyuşturucu madde ve 82.168 adet ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği açıklandı.
Zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüphelinin yakalandığı ve yakalanan 84 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan söz konusu tarihten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 132 kilo 835 gram uyuşturucu madde ve 82.168 adet ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği açıklandı.
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