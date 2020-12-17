Uyuşturucu kavgası silahlı çatışmaya döndü! 2 kişi öldü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında uyuşturucu sebebiyle yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satışı sebebiyle araları husumetli olan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kavga ölen kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Ayrıca yaşanan olay sonrasında polis soruşturma başlattı.

