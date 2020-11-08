Uysal’dı ama o da fazla kalamadı

“Söz dinlemiyor” diye görevden alınan Çetinkaya’nın yerine atanan Murat Uysal da koltukta ancak bir yıl oturabildi, yerine eski AKP’li vekil ve bakan Naci Ağbal getirildi. Ekonominin faturası yine alakasız birine kesildi.



Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına politika üretemeyip TL’nin değer kaybını engelleyemeyen iktidar, çareyi Merkez Bankası’nın başkanını değiştirmekte arıyor.

Yaşanan ağır ekonomik kriz inkâr edilemez bir hâl alırken söz konusu tablo karşısında hükümetin atmış olduğu adımlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçen gece Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Son iki yılda ikinci kez Merkez Bankası başkanı değişirken Naci Ağbal’ın söz konusu makamda ne kadar kalabileceği de soru işareti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınırken, yerine Maliye eski Bakanı ve AKP eski Bayburt milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Önceki başkan Murat Çetinkaya’nın aksine hükümetle her konuda uyumlu gözüken Başkan Murat Uysal’ın görevden alınması manidar bulundu. Uysal’ın görevden alınması, akıllara geçtiğimiz günlerde 4. Enflasyon Raporu sunumunda kullandığı “Kur hedefimiz yok, TL çok değersizleşti” ifadelerini getirdi. Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “döviz kurlarına bakmıyorum” sözüne rağmen, hükümetin döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve TL’nin günbegün erimesinin kamuoyundaki yansımalarından rahatsız olduğu ve ekonomideki kötü gidişin faturasını Merkez Bankası yönetimine kesmek istendiği yönünde görüş belirtiyor.



Naci Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine ise İbrahim Şenel atanırken, eski bakanlardan Nihat Zeybekci de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi. Nihat Zeybekçi, son yerel seçimlerde AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmış ve kaybetmişti. Murat Uysal’dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 6 Temmuz 2019’da görevden alınmıştı. Erdoğan, 6 Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili, “Ülkemize döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımıza ‘faizi düşüreceğiz’ dedik” demişti.



* Önceki başkan Murat Çetinkaya’nın aksine hükümetle her konuda uyumlu gözüken Başkan Murat Uysal’ın görevden alınması manidar bulundu. Uysal’ın görevden alınması, akıllara geçtiğimiz günlerde 4. Enflasyon Raporu sunumunda kullandığı, “Kur hedefimiz yok, TL çok değersizleşti” ifadelerini getirdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal’a devretti.

