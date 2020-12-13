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Uysal'dan TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir'e: Geç kalmadınız mı?

TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir'in 'TÜİK başkanlığım boyunca istatistikleri hazırlamam için bana verileri vermediler' açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tepki gösterdi.

GÜNDEM 13.12.2020, 13:18
Uysal'dan TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir'e: Geç kalmadınız mı?
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu Eski Başkanı Birol Aydemir'in sözlerine tepki gösterdi. 
TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir, geçtiğimiz gün TV5'te Ekonomi ve Ötesi programında, TÜİK istatistiklerini hazırlamak için diğer kurumların verilerini temin etmeleri gerektiğini ancak kendisinin TÜİK Başkanlığı boyunca o dönemin Gelir İdaresi Başkanlığı yöneticilerinin bu verileri kendisine vermediğini ifade etmişti. 
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Birol Aydemir'in bu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Sn. Başkan, bu itiraflar için biraz geç kalmadınız mı? Madem böyleydi niye görev yapmaya devam ettiniz? Geniş kitleler nezdinde görevden ayrıldıktan veya muhalefete geçtikten sonra yapılan açıklamaların bir kredibilitesi maalesef olmuyor." ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, TÜİK verilerine ilişkin şunları söylemişti:
“4,5 yıl boyunca ben olduğum sürece vermedi. Evet; aynen, bunun altını çizerek söylüyorum. O zamanki Maliye Bakanlığı Müsteşarı, bu konuya engel oldu. O zamanki müsteşar da şimdiki Merkez Bankası Başkanı oldu. Evet, Naci Ağbal. Önce bakan oldu, sonra Merkez Bankası Başkanı oldu. Ben defalarca istememe rağmen, kendi kanunlarındaki hükmü engel göstererek, Vergi Usul Kanunundakini, veremeyeceklerini söylediler. Ben de bizim TÜİK kanunu gereği bunu vermeleri gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu söylememe rağmen, buna yıllarca engel oldular. 'Kanun değişikliği gerekir' dediler. Kanun değişikliğini hazırlayarak Meclis’e götürdük ki gerek yokken bile, fakat Meclis’te kanunun geçmesine de engel oldular. Fakat çok ilginçtir, Türkiye'de aslında yönetimin ve yöneticilerin felsefesini anlamak açısından hakikaten burası çok önemli, bunun altını çiziyorum; ben ayrıldıktan sonra, sanıyorum Mayıs-Haziran gibi, ben Şubat başında ayrıldım, hiçbir kanun değişikliği yapılmadan, hiçbir şey değişmeden Gelir İdaresi, bütün verilerini TÜİK'e açtı. Eğer siz, verileri doğru bir şekilde toplayıp, doğru bir şekilde istatistik üretip, bunu bağımsız, tarafsız bir şekilde yayınlayamıyorsanız, o zaman sizin alacağınız kararların, uygulayacağınız politikaların doğru olma ihtimali de yok; çünkü veriye dayalı bir politika üretmeniz lâzım. Eğer enflasyon verisini düşük gösteriyorsanız; gerçek enflasyon, sizin gösterdiğinizden daha yüksekse, o zaman sizin uygulayacağınız para-maliye politikaları doğru olabilir mi? Mümkün mü bu? Ben bunu söylerken, TÜİK bağımsızlığını kaybetmiş midir? Evet, kesinlikle kaybetmiştir. Merkez Bankası da kaybetmiştir, TÜİK de kaybetmiştir, BDDK da kaybetmiştir, EPDK da kaybetmiştir, SPK da kaybetmiştir.”
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