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Uysal'dan AK Parti’ye: Hayran kulübü haline gelmiş bir teşekkül
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'ye yüklendi.
GÜNDEM 14.11.2020, 08:01
Uysal Twitter’dan AK Parti’ye yönelik eleştirilerde bulundu.
"İyi bir Türkü bile kırk gün söylenir’ derler Anadolu'da” ifadesini kullanan Uysal, “Bu iktidarın artık söyleyecek sözü kalmadı. Kurucu bütün babaları çemberin dışında kalmış” dedi.
Uysal AK Parti için şu ifadeleri kullandı:
Bugün bir siyasi parti demek imkansız; bir kişinin hayran kulübü haline gelmiş bir teşekkül var.
Uysal ayrıca, “Maalesef bugün milletvekillerinin seçim bölgesi, genel başkanlarının makam odası” paylaşımını yaptı.
"İyi bir Türkü bile kırk gün söylenir’ derler Anadolu'da” ifadesini kullanan Uysal, “Bu iktidarın artık söyleyecek sözü kalmadı. Kurucu bütün babaları çemberin dışında kalmış” dedi.
Uysal AK Parti için şu ifadeleri kullandı:
Bugün bir siyasi parti demek imkansız; bir kişinin hayran kulübü haline gelmiş bir teşekkül var.
Uysal ayrıca, “Maalesef bugün milletvekillerinin seçim bölgesi, genel başkanlarının makam odası” paylaşımını yaptı.
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