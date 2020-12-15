Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşüldüğü 7. turda söz aldı. DP Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, yüzde 30'lara varan işsizlik, 7,8 milyonun asgari ücretin altında ücretle geçindiği bir Türkiye olduğunu dile getirdi. Gültekin Uysal, 2021 yılı bütçesini Türkiye'nin tüketilmişliğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Uysal, "Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara, acı reçeteye geldik" dedi.



Emeklilerin yüzde 47'sinin çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye portresiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Uysal, "Pandemi ortamında milyonlarca insanımızın iş yerini kapatmayı tedbir olarak koyuyorsunuz ama yedek akçelerini bile tüketmiş bir ülke olarak, bu süreç içinde onların temel girdilerini bile karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı birtakım yardımlar var. Gönlümüz arzu eder ki milletimizin devletine ihtiyaç duyduğu böyle bir anda insanlarımızın yanında olabilelim." diye konuştu.

