Uygurların nöbeti bir haftayı aştı!

Millî Gazete’ye konuşan Uygurlardan Ömer Faruh, “Aile nöbetine davam ediyoruz. Doğu Türkistan’daki masum akrabalarımız özgürlüğüne kavuşana denk yolumuza devam edeceğiz” derken, Jevlan Shirmehmet ise, “Sadece Türkiye’deki Türklerden değil, tüm dünyadaki Türklerden sesimiz olmalarını talep ediyorum” diye konuştu.

Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmü sürerken toplama kamplarında tutulan Uygurların yakınları seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Uzunca bir süredir haber alamadıkları ailelerinden güzel bir haber almak gayesiyle Çin’in İstanbul’daki başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerinin bekleyişi bir haftayı aştı. Dokuz gündür Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyen mazlumların ellerinde yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler yer alıyor. Ailelerinden bilgi almak amacıyla Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu’na dilekçe vermek isteyen Uygurların söz konusu talepleri kabul görmüyor. Mazlum Uygurlar, arzuladıkları haber gelene dek nöbetlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Çin’in İstanbul’daki Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan ve aileleri hakkında güzel bir haber bekleyen Uygur Türkleri, Millî Gazete’ye açıklamalarda bulundu. Yakınları toplama kampında olan mağdur Uygurlardan Ömer Faruh, yapmış olduğu açıklamada, dokuz gündür Çin Başkonsolosluğu önünde bulunduklarını belirterek, “Aile nöbetine davam ediyoruz. Doğu Türkistan’daki masum akrabalarımız özgürlüğüne kavuşana dek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Çin’in başkonsolosluğu önünde nöbet tutan bir başka mağdur olan Jevlan Shirmehmet de “Türk milletinin bir parçası olan Doğu Türkistan yok oluyor. Sadece Türkiye’deki Türklerden değil tüm dünyadaki Türklerden sesimiz olmalarını talep ediyorum. Bizim ayakta kalmamız için Doğu Türkistanlıların hayatta kalması için inancımızı, Doğu Türkistanlıların kültürünü, dilini, medeniyetini özgürce yaşayabilmesi için elinizden ne geliyorsa yapmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı. Aileleri ile iletişim kuramadıklarını belirten Shirmehmet, “Toplama kamplarında tutsak olan ailelerimizin, sevdiklerimizin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ailelerimizle iletişim kurmak istiyoruz fakat kuramıyoruz. İnşallah ailelerimiz özgürlüğüne kavuşana kadar, ailelerimizle rahat rahat iletişim kurabilene kadar buradaki nöbetimiz sürecek” diye konuştu.

