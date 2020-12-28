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Uygurlar Çin'e iade mi edilecek? "TBMM'deki Türk sözcüğünü kaldırın"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İlyas Doğan, Uygurların Çin'e iade edilmesi anlaşma imzalaması üzerinden önemli bir uyarı yaptı.
GÜNDEM 28.12.2020, 00:34
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İlyas Doğan, Türkiye'nin Çin ile Uygurların iadesine dair anlaşma imzalamasına dair önemli bir uyarıda bulundu.
Uygurların iadesine ilişkin anlaşmanın onaylanması durumunda Türkiye'nin Türk dünyasındaki inandırıcılığının ortadan kalkacağını belirten Doğan, Twitter'dan şu uyarıyı yaptı:
" TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir."
TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir.
— Prof. Dr. İlyas Doğan (@profilyasdogan) December 27, 2020
TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir. pushfn('ads'); — Prof. Dr. İlyas Doğan (@profilyasdogan) December 27, 2020
Uygurların iadesine ilişkin anlaşmanın onaylanması durumunda Türkiye'nin Türk dünyasındaki inandırıcılığının ortadan kalkacağını belirten Doğan, Twitter'dan şu uyarıyı yaptı:
" TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir."
TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir.
— Prof. Dr. İlyas Doğan (@profilyasdogan) December 27, 2020
TBMM Uygurları iade anlaşmasını onaylarsa Türk dünyasında inandırıcılığını kaybedecektir. Türk kimliğini en erken oluşturan bir halkı inkar eden TBMM ismindeki ilk kelimeyi kullanırken komik duruma düşer. Bu da sadakasını kabul ettiğimiz Çin için artı kazanç anlamına gelir. pushfn('ads'); — Prof. Dr. İlyas Doğan (@profilyasdogan) December 27, 2020
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