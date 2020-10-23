Uygur Türkleri sahipsiz!

Endonezya’da beş yıl önce tutuklanan üç Uygur Türkü’nün serbest bırakıldığı ancak söz konusu kişilerin Çin’e iade edilme durumlarının olduğu öğrenildi.

Endonezya’daki kaynağa göre Türkiye Uygur Türklerinin Çin’e iade edilmesine engel olabilir. Aktarılan bilgilere göre Endonezya hükümeti tarafından serbest bırakılan 3 Uygur Türkü’nün Çin’e iade edilmesi ya da Türkiye’ye getirilmesi söz konusu.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın üç Uygur Türkü için girişimlerde bulunduğu belirtilse de Çin’in Endonezya’ya yönelik baskısının galip gelmesinden endişe ediliyor. Çin’e iadeleri halinde can güvenliklerinden endişe edilen Uygurlar için Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuldu.

Sosyal medyada konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımlarda Abdulbasit Tuzer, Ahmet Mahmud and Altinci Bayyram isimli Uygurların Çin’e gönderilmelerine engel olunması ve Türkiye’ye getirilmeleri talep edildi. Üç Uygur Türkü, hapiste geçirdikleri yılların ardından serbest bırakılsa da aktarılan bilgilere göre Endonezya hapishanelerinde çok sayıda Uygur Türkü bulunuyor.

Endonezya’da tutuklu bulunan Uygur Türklerinin kimisinin gizli bir şekilde Çin’e iade edildiği de iddialar arasında.

