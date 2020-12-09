Uyardı! Dolar - gram altın ne kadar olacak! Rekor yükseliş bekleniyor

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar kuru ve altın ilgili yeni bir iddiada bulundu. Geçer, " Türkiye'de iyi ihtimal kademeli bir yükseliş olursa önümüzdeki günlerde 8.80 seviyesine gidebilir daha sonrasında 9 liranın kırıldığını 10 liranın zorlanmaya başladığını göreceğiz." dedi.

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, altın ve dolar üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve dolar kurunda hareketlilik sonrası yükselişte olan altın ve dolar düşüşe geçmişti. Merkez Bankasının kararı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası dolar kurunda düşüş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform sözleri piyasaları hareketlendirdi ve sonrasında ise dolar kuru düşüşe geçti. Bir süre sonra dolar kurunda yükseliş meydana gelmesinde reform söylemlerinin yerine getirilmemesi kaynaklı olduğu iddia edildi.

Peki, dolar kuru ve altın fiyatları ne zaman düşecek ve yükselecek? Altın ve dolardaki yükselme trendi 2021 yılında devam edecek mi? Dolar ve altın yatırımcısı düşüş ve yükselişi yakından takip ediyor. Dolar kaç TL olacak? Altın fiyatlarında en etkili, altının ons değerini ne yükseltiyor?



Selçuk Geçer, önümüzdeki günlerde altın ve dolar kurunda ciddi bir yükseliş olabileceğinin altını çizerek, "Hem altın hem de doların yükseldiğini göreceğiz. Altın uluslararası gelişmelere bağlı olarak teşvik haberleriyle ve koronavirüsü çok hızlı bir şekilde yayılmasıyla yükseliyor. Türkiye'de makro ekonomik verilerin bozulmasıyla beraber dolar kurunda devalüasyonist etkilleri görmeye başlayacağız. İkisine bağlı olarak da gram altında rekor kırılacak. " dedi.



Moody's'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamanı değerlendiren Selçuk Geçer, "Merkez Bankası Başkanı görecden alındı yerine bir başkan başkan atandı. Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti yerine bir bakan atandı. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı söylem değiştirdi. Faiz artırımına gitti. Piyasaya güven vermeye çalıştı ama beklentiler gerçekleşmedi. Bütün bu değişimlere rağmen kırılganlık tüm hızıyla devam ediyor. Gerçek ve tüzel kişiler hala dolar alıyorlar, yabancı yatımıcının kaçışı hızlı bir şekil devam ediyor. Bunlar türkiye'de makro ekonomik kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor. Moody's'de bir ekonomik değişikliğe gitmiş görünsen de ama bu bizi tahmin etmiyor diyor. Uluslararası yatırımcıya inandırıcı gelmiyor. Bunu düzeltebilmenin tek bir yolu o da yapısal tehbirlere başvurmalısınız diyor. Böyle bir adım atılmadığına işaret ediyor. " diye konuştu.



Dolar kurunu baskılayarak enflasyonun düşmeyeceğini dile getiren Selçuk Geçer, "Dolar kurunu baskılayarak enflasyonu düşebileyeceğiniz zannedersiniz. İhracatınızı dibe vurur. Aynı zamanda ithalatınızı patlatırsınız. Bu yüzden dış ticaret açığında ciddi bir patlama var. Çünkü Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle kapandı. Avrupa Birliği'nden yaptırımlar gelirse, ihracatımızın dip yapacağı anlamına gelir. Artık cari açığı sürdürebilir olması mümkün olmaz. Büyük bir devalüasyonu işaret eder. Ekonomi krizi ve finasal krizi işaret eder. Ekonomik krizi neden neden işaret eder çünkü reel sektörünüz çöker. Zaten yurt içinde talep azlığı var. Bir de yurt dışındaki talep eksikliği reel sektörü çökme noktasına getirir. " ifadesini kullandı.



BBDK'nın almış olduğu yeni kararlara ilişkin ise Selçuk Geçer, " Bu kararlar, batıkların üstü örtülmeye devam anlamına geliyor. Piyasalların batıklarının göstermemeye çalışılıyor. Bu kararların alınması ekonomiye birşey sağlamaz. Bankalar yeni krediler vermeyecekler. Yapılandırmaları mecburen kabul edecekler. Reel sektörün büyük bir sıkıntıya gireceğini gösteriyor. Reel sektör borçlarını ödeyemedikçe finasal bir krizler karşı karşıya kalacağız. Batık krediler bankacılık sektörünü ciddi anlamda skıntıya sokacak." şeklinde konuştu.

"Eğer makro ekonomik dengelerinizi bozarsanız bir sonraki adımda bütün finasal dengelerinizi bozulur" ifadesini kullanan Geçer, dolar kurunu baskılamanın sonuç vermeyeceğini öne sürerek "Faizi yükseltirsiniz, kuru bir miktar baskılarsınız makro ekonomik dengelerini düzeltmediğiniz için hem yüksek faiz ortamı hem dolar kuru şoku yaşarsınız. Böylece yüksek enflasyon ortamına girersiniz." dedi.

Toplanan gelirin yüzde 17'sini faize ödendiğini söyleyen Geçer, " 180 milyar liralık para faize gidecek. Sebebi ise doları baskılamak. Bir tarafta 130 milyar dolar harcandı, 2021 yılında ise 180 milyar liralık faiz ödemesi gerçekleştireceğiz." diyerek dolar kurundaki baskılamanın işe yaramayacağını iddia etti.



"Dünya genelinde ülkeler teşvik paketlerini açıklamaya başladı" diyen Selçuk Geçer, "Sıkıntılı bir süreç hakim. Aşı koronavirüsün önüne geçemiyor. Bu nedenle koronavirüsün yayılma hızından dolayı risk iştahı düştü. Yatırımcılar piyasalardan kaçmaya başladı. Altına yönelmeye başladı. İki nedenden dolayı, riskten kaçış ve hızla yeni yeni teşviklerin geliyor olması ve bundan sonraki günlerde de gelecek olması sebebiyle altının çıkacağını söylemiştik." dedi.



"İlk günlerde hızlı bir şekilde 1900 doların üzerine çıktığını göreceğiz sonrasında da teşfik haberleri ve risk artışıyla birlikte altının onsunun yeni rekor denemeleri yaptığını göreceğiz." diyen Geçer, "2021, 2020'den daha iyi olmayacak, kim ne derse desin. çok sor bir yıl bizi bekliyor. Altında önce 2300 sonra 2500 ve hatta sonrasında 3000 doları denemeye başlayacak. Gram altının fiyatının her geçen gün yukarı yönlü çıktığını ve yeni rekorlarla karşınıza çıktığını göreceksiniz. Paniğe kapılıyorsanız, ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz." ifadesini kullandı.



Selçuk Geçer, dolar kuru üzerine yaptığı yorumda ise, "Dolar, Türkiye'de iyi ihtimal kademeli bir yükseliş olursa önümüzdeki günlerde 8.80 seviyesine gidebilir daha sonrasında 9 liranın kırıldığını 10 liranın zorlanmaya başladığını göreceğiz. Keza Euro'nun 11 - 12 lirayı, Sterlin'in 13- 14 lirayı zorladığını göreceğiz. Bütün kurlarda kademeli yükselişe bağlı olarak en iyi ihtimalle ciddi yükselişler yaşandığını göreceğiz." dedi.

Geçer konuşmasına şu şekilde devam etti; "Eğer iş kontrolden çıkarsa yani ödemeler dengesi bir kriz haline gelirse, bankacılık sektöre alacaklarını tahsil edemezse ve bunlar batık hanesine işlerse, reel sektördeki yıkım hızlanırsa, işsizlik artarsa, enflasyon aynı Venezuella'daki gibi kontrolden çıkarsa ve faiz arttırımı da işe yaramazsa -ki yaramama ihtimali çok yüksek- aynı zamanda bütçe dengeleri bozulursa ve devlet gelir elde etmekte zorlanırsa dolayısıyla bütçe açığı frenlenemezse yıl içerisinde bir kaç defa devilasyonist etkiler bile görebiliriz. 2018 Ağustos ayında olduğu gibi olmaz arka arkaya devilasyonist etkilerle kurun hızlı bir şekilde arttığını görebiliriz. İlk hedef 21 - 26 Aralık'ı olur sonrasını o gün geldiğinde konuşmamız gerekir. O gün geldiğinde doğru işler yapılırsa belki bir buçuk yıl daha kur frenlenir. O frenleme esnasında Türkiye doğru adımları atmazsa emin olun her 6 - 7 ayda bir yeni kur şokları ile karşılaşırız. Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomik krize ve sonrasında hem finansal krize hemde ekonomik bunalıma doğru emin adımlarla ilerler. Çünkü dünyada işler çok iyi gitmiyor."



Geçer, dolar kuruna bağlı olarak gram altının 560 -580 lirayı göreceğini dile getirerek, "İyi ihtimali konuşacak olursak, yani doların önümüzdeki günlerde 8.80 cephesine ilerlediğini görürsek, altın ve onsun 1900 dolar sınırını kırıp 2000 dolar seviyesini zorlamaya başladığını gördüğümüz günlerde altının gramını 560 - 580 lira arasında görüyor olacağız." diye konuştu.



"Devilasyonist etki devreye girdiğinde ve onsta rekor üzerine rekor geldiğinde gram altının 1000 liraları zorlamaya başladığını görmeye başlayacağız." diyen Selçuk Geçer, "Bu uzak bir ihtimal değil bu arada altının 250 liradan bu seviyeye geldiğini unutmayın. Biz bu seviyeye 250 liradan geldik, 250 liraya dönemeyiz ama bu seviyenin bir kez daha ikiye katlaması çok ama çok yüksek." şeklinde konuştu.

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