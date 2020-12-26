Son Dakika
'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun müziklerini kim hazırlıyor?
İlk bölümü 28 Eylül'de ekrana gelen TRT'nin reyting rekorları kıran yeni "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müziklerini bakın kim hazırlıyor.
GÜNDEM 26.12.2020, 16:40
TRT 1'de ekranlara gelen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kendisi kadar müzikleri de büyük beğeni topluyor.
Her hafta reyting rekorları kıran dizinin müziklerini kim hazırlıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine özel bestelere imza atan isim ise bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi "Kurtlar Vadisi"nin de müziklerini yapan ve uluslararası bir hayran kitlesine sahip müzisyen Gökhan Kırdar,
Diziye ait besteler sahnelerin atmosferine göre hazırlanırken müzikler Türk dünyasında kullanılan enstrümanlarla çalındı.
Kazakistan ve Kırgızistan'daki usta müzisyenlerden de destek alınan canlı kayıtlarda, dombra, kıl kıyak, kopuz, sıbızgı gibi Orta Asya enstrümanlarını ustalıkla icra eden müzisyenler yer aldı.
Kırdan daha önce yaptığı açıklamada eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtacak büyük bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu belirtmiş, "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müzik tasarımını yapmak ve her sahneyi bestelemek, benim için köklerimle buluşmak gibi" ifadelerini kullanmıştı.
Her hafta reyting rekorları kıran dizinin müziklerini kim hazırlıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine özel bestelere imza atan isim ise bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi "Kurtlar Vadisi"nin de müziklerini yapan ve uluslararası bir hayran kitlesine sahip müzisyen Gökhan Kırdar,
Diziye ait besteler sahnelerin atmosferine göre hazırlanırken müzikler Türk dünyasında kullanılan enstrümanlarla çalındı.
Kazakistan ve Kırgızistan'daki usta müzisyenlerden de destek alınan canlı kayıtlarda, dombra, kıl kıyak, kopuz, sıbızgı gibi Orta Asya enstrümanlarını ustalıkla icra eden müzisyenler yer aldı.
Kırdan daha önce yaptığı açıklamada eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtacak büyük bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu belirtmiş, "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müzik tasarımını yapmak ve her sahneyi bestelemek, benim için köklerimle buluşmak gibi" ifadelerini kullanmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|5. Samsunspor
|15
|27
|6. Altınordu
|16
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü