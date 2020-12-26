'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun müziklerini kim hazırlıyor?

TRT 1'de ekranlara gelen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kendisi kadar müzikleri de büyük beğeni topluyor.

Her hafta reyting rekorları koran dizinin müziklerini de sürpriz bir isim yapıyor.

Bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi "Kurtlar Vadisi"nin de müziklerini yapan ve uluslararası bir hayran kitlesine sahip müzisyen Gökhan Kırdar, Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine özel bestelere imza atıyor.

Diziye ait besteler sahnelerin atmosferine göre hazırlanırken müzikler Türk dünyasında kullanılan enstrümanlarla çalındı.

Kazakistan ve Kırgızistan'daki usta müzisyenlerden de destek alınan canlı kayıtlarda, dombra, kıl kıyak, kopuz, sıbızgı gibi Orta Asya enstrümanlarını ustalıkla icra eden müzisyenler yer aldı.

Kırdan daha önce yaptığı açıklamada eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtacak büyük bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu belirtmiş, "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müzik tasarımını yapmak ve her sahneyi bestelemek, benim için köklerimle buluşmak gibi" ifadelerini kullanmıştı.

