Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta? TRT1 8 Şubat 2021 yayın akışı

TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin hemen arkasından bir başka reyting dizisi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:55 52 Hafta

03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:30 52 Hafta



Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer’in Kara Tepe’ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah’ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah’ın gözünden düşecek olan Tacülmülk’ün cezası ne olacaktır? Öte yandan Sencer, Sabbah’ın Selçuklu’nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu’nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Zübeyde’nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah’ın yanına gelen Terken, Melikşah’ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu’nun yüzünü görecek midir? Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah’ın Kuvel’e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

