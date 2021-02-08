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Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta? TRT1 8 Şubat 2021 yayın akışı

TRT 1'in kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 20. yeni bölümüyle TRT1 ekranında olacak.

GÜNDEM 08.02.2021, 07:28
Uyanış Büyük Selçuklu saat kaçta? TRT1 8 Şubat 2021 yayın akışı
TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin hemen arkasından bir başka reyting dizisi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar  ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:55 52 Hafta
03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta  

Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer’in Kara Tepe’ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah’ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah’ın gözünden düşecek olan Tacülmülk’ün cezası ne olacaktır? Öte yandan Sencer, Sabbah’ın Selçuklu’nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu’nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Zübeyde’nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah’ın yanına gelen Terken, Melikşah’ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu’nun yüzünü görecek midir? Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah’ın Kuvel’e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?
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