Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosuna bomba transfer!

TRT Uluslararası Film Platosu'nda gerçekleştirilen ve başarılı kadrosuyla dikkat çeken Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine dev bir transfer daha gerçekleşiyor.

Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın yazdığı diziye büyür bir isim daha katıldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakteriyle herkesin ilgiyle izlediği Kaan Taşaner Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

Başaralı oyuncu Uyanış: Büyük Selçuklu dizisin'de Romalı savaşçı Markus'u oynayacak.



