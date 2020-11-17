Son Dakika
Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölüm! Uyanış: Büyük Selçuklu full izle...
TRT'nin sevilen tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölümde aksiyon ihanet hüzün yine geceye damgasını vurdu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...
GÜNDEM 17.11.2020, 09:57
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam herkese duygusal anlar yaşattı
TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne Uyanış Büyük Selçuklu, dün akşam 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu.
Sultan Melikşah Sencer'in akıbeti konusunda endişe yaşarken İsfahan'ı karıştırmak isteyenleri tek tek avladı.
Sencer Yorgos'tan intikam alacak mı?
Başulu Hatun yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar’a gerçekleri itiraf edecek mi?
Terken Hatun Seferiye Hatun'u öldürecek mi?
Yorgos Kutsal emanetleri Bizans’a mı götürecek?
Nizamülmülk idam mı edilecek?
Hasan Sabah deşifre mi olacak?
Hepsi ve daha fazlası Pazartesi akşamı saat 20:00'de TRT ekranlarında
Buğra GülsoyGürkan UygunHatice ŞendilLeyla Lydia TuğutluEkin Koç
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.
.
TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne Uyanış Büyük Selçuklu, dün akşam 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu.
Sultan Melikşah Sencer'in akıbeti konusunda endişe yaşarken İsfahan'ı karıştırmak isteyenleri tek tek avladı.
Sencer Yorgos'tan intikam alacak mı?
Başulu Hatun yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar’a gerçekleri itiraf edecek mi?
Terken Hatun Seferiye Hatun'u öldürecek mi?
Yorgos Kutsal emanetleri Bizans’a mı götürecek?
Nizamülmülk idam mı edilecek?
Hasan Sabah deşifre mi olacak?
Hepsi ve daha fazlası Pazartesi akşamı saat 20:00'de TRT ekranlarında
Buğra GülsoyGürkan UygunHatice ŞendilLeyla Lydia TuğutluEkin Koç
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.
.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü