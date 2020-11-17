Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölüm! Uyanış: Büyük Selçuklu full izle...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam herkese duygusal anlar yaşattı

TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne Uyanış Büyük Selçuklu, dün akşam 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu.

Sultan Melikşah Sencer'in akıbeti konusunda endişe yaşarken İsfahan'ı karıştırmak isteyenleri tek tek avladı.

Sencer Yorgos'tan intikam alacak mı?

Başulu Hatun yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar’a gerçekleri itiraf edecek mi?

Terken Hatun Seferiye Hatun'u öldürecek mi?

Yorgos Kutsal emanetleri Bizans’a mı götürecek?

Nizamülmülk idam mı edilecek?

Hasan Sabah deşifre mi olacak?

Hepsi ve daha fazlası Pazartesi akşamı saat 20:00'de TRT ekranlarında



Buğra GülsoyGürkan UygunHatice ŞendilLeyla Lydia TuğutluEkin Koç



TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.

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