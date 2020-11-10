Uyanış: Büyük Selçuklu 7. Bölüm! Uyanış: Selçuklu son bölüm izle

TRT'nin yeni tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 7. Bölümünde yine heyecan ve aksiyon vardı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümünde neler oldu?



Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı.

Batınilerin Selçuklu Devleti'ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine son verme çabasına giren Sencer'i kim kurtaracak?

Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Batınilerin Selçuklu Devleti'ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine son verme çabasına giren Sencer'i kim kurtaracak?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir? Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti.

Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

Hepsi ve daha fazlası Uyanış: Büyük Selçuklu 7. Bölümünde

