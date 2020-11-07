Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Sencer ölüyor mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 9 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanacak olan 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı...

Batınilerin Selçuklu Devleti'ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine son verme çabasına giren Sencer öldü mü?

Öte yandan Melikşah’ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin Hatun ihanete uğramış ve Melihşah tarafından yakalanmıştı. Peki Elçin hatun idam edilecek mi?

Dizinin son fragmanındaki topu idam sahnesi Yorgo ve adamlarına mı ait?

Melikşah Nizâmülmülk'ü idam mı edecek?

Batıniler savlarını halk nazarında çürüten Gazali’yi öldürebilecekler mi?

Sencer Başdai İbn-i Attaş'ın kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek mi?

Hepsi ve daha fazlası 9 Kasım 2020 Pazartesi günü TRT1'de

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 7. bölümde neler olacak



Batınilerin Selçuklu Devleti'ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine son verme çabasına giren Sencer öldü mü?

Bizans Komutanı Andreas'ın kurduğu tuzağa düşen Sencer Yorgos tarafından hançerlenerek uçurumdan aşağı atılmıştı.

Seyirciyi şok eden bu sahnede Ahmed Sencer ve Yorgos ikilisinin karşı karşıya geldiği yerde Yorgos'un adamları Sencer'in bacaklarına ok atarak onu etkisiz hale getirmiş daha sonrasında Yorgos Ahmed Sencer'i hançerlemişti.

Melikşah’ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin Hatun ihanete uğramış ve Melihşah tarafından yakalanmıştı



Buğra Gülsoy - MelikşahHatice Şendil - Terken HatunGürkan Uygun - Hasan SabbahEkin Koç - Ahmed SencerLeyla Lydia Tuğutlu - Elçin Hatunİlker Kızmaz - ArslantaşMehmet Özgür - NizamülmülkCemal Toktaş - GazzâlîOsman Sonant - AndreasSevda Erginci - TurnaMurat Garipağaoğlu - Abd’ûl-Melik bin AttaşBülent Alkış - Ömer HayyamÇiğdem Selışık Onat - Seferiye HatunAli Gözüşirin - Muhammed TaparLeyla Feray - Gevher HatunSerdar Kılıç - Alp ArslanVolkan Keskin - BozkuşMehmet Bozdoğan - TâcülmülkErtuğrul Postoğlu - Korkut AtaNik Xhelilaj - YorgosJanbi Ceylan - AydoğduŞifanur Gül - Gülperi HatunPınar Töre - Başulu Hatunİbrahim Balaban - BalabanEmre Erçil - Ebü'l-KâsımMuhammed Emre Kaya - Togan

