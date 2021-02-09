Uyanış Büyük Selçuklu 21. Bölüm fragmanı

Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" büyük bir ilgiyle izlenmeyi sürdürüyor.

Heyecan aksiyon dolu bir bölüm daha geride kalırken izleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 21. Bölüm fragmanını merak ediyordu.

21. Bölüm fragmanı yayımlandı.

Uyanış: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT1'de

