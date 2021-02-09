Uyanış Büyük Selçuklu 20. Bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük ilgi toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu dün akşam 20. Bölümüyle ekranlara geldi.

Uyanış: Büyük Selçuklu 20. Bölümüyle izleyicisini yine ekrana kilitledi.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ve özellikle final sahnesi izleyenleri ekran başına kitlerken sosyal medyayı da salladı.

TRT1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu 20. Bölümünde...



Geniş ve usta oyuncu kadrosu ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan Uyanış: Büyük Selçuklu 20.Bölümde başka neler yaşandı?

Hasan Sabbah ve çetesinin önce zehirleyip sonra da okla yaraladığı Melikşah Kayı Obasına götürülür.

Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Şelemzar Emiri İlteber Batıniler tarafından zehirlenmek suretiyle öldürüldü.

Sencer ve Turna Hatun nasıl bir oyunun içerisine çekildi?

Melikşah'ın kardeşi Tacüddevle Ebu Said Tutuş saraya gelerek Melikşah'ı gizli bir oğlu olup olmadığını sordu.

Başulu Hatun ve oğlu Sencer ifşa olacak mı?

Silah yapımında kullanılan çelikler Batıni ve Bizanslıların ittifakı sonucu ele geçirildi

Kervandan sorumşu Zübeyde Hatun'u nasıl bir son bekliyor.?

Mancınık yapmak için getirtilen malzemeler Batinilerden geri alınabilecek mi?



Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 15 Şubat Pazartesi günü TRT1'de yeni bölüm yayınlanacak ve 21. bölüm seyirciyle buluşacak.



Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer’in Kara Tepe’ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah’ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah’ın gözünden düşecek olan Tacülmülk’ün cezası ne olacaktır? Öte yandan Sencer, Sabbah’ın Selçuklu’nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu’nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Zübeyde’nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah’ın yanına gelen Terken, Melikşah’ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu’nun yüzünü görecek midir? Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah’ın Kuvel’e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

