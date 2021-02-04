Uyanış Büyük Selçuklu 20. Bölüm fragmanı yayınlandı
TRT ekranlarının tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 'da büyük bir heyecan ile devam ediyor. Büyük ses getiren dizinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı.
GÜNDEM 04.02.2021, 07:19
Uyanış Büyük Selçuklu 20. Bölüm fragmanında heyecan dorukta. 19 bölümdür ekranlarda olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle adeta izleyiciyi ekranlara kilitleten dizi 8 Şubat 2021'de yeni bölümüyle bölümüyle ekranlarda olacak."
Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle adeta izleyiciyi ekranlara kilitleten dizi 8 Şubat 2021'de yeni bölümüyle bölümüyle ekranlarda olacak."
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