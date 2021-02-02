Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara geldi.

Geniş ve usta oyuncu kadrosu ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan dizinin 19.Bölümünde heyecan yine doruktaydı.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ve özellikle final sahnesi izleyenleri ekran başına kitlerken sosyal medyayı da salladı.

İşte sosyal medyayı sallayan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm detayları…



Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

