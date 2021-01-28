Uyanış Büyük Selçuklu 19. Bölüm fragmanı! Melikşah ölüyor mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin heyecanla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Final sahnesiyle herkesi şoke eden dizinin 19. Bölümünde Melikşâh ölecek mi?
GÜNDEM 28.01.2021, 01:10
Uyanış Büyük Selçuklu'nun 18. Bölüm finalinde büyük bir şok yaşanmıştı.
Sultan Melikşâh son bölümde zehirlenmiş ve batinilerin attığı bir ok tarafından yaralanmıştı.
Gerçek tarihte saltanatının son yıllarında Sultan Melikşâh Batiniler tarafından 37 yaşında iken zehirlenerek şehit olmuştu.
Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı.
Peki Sultan Melikşâh Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19. Bölümünde ölecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'deTRT1'de
Sultan Melikşâh son bölümde zehirlenmiş ve batinilerin attığı bir ok tarafından yaralanmıştı.
Gerçek tarihte saltanatının son yıllarında Sultan Melikşâh Batiniler tarafından 37 yaşında iken zehirlenerek şehit olmuştu.
Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı.
Peki Sultan Melikşâh Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19. Bölümünde ölecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'deTRT1'de
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