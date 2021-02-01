Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm 2. Fragmanı! TRT1 1 Şubat yayın akışı

TRT 1'in reyting rekorları kıran tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam saat 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak.

Öte yandan yarışma, dizi ve sinema filmleriyle izleyicilerin ilgi odağı olan TRT1'de günün yayın akışı merak ediliyor.

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:30 TRT 1 Tanıtım Gecesi

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Benim Adım Melek

03:15 52 Hafta

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:30 52 Hafta

